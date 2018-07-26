У Китаї 260 тисяч осіб постраждали через тайфун "Ампіл"

12:50, 26 липня 2018
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Одна людина загинула.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У китайській провінції Шаньдун в результаті тайфуну "Ампил" постраждали 260 тисяч осіб, одна людина загинула.

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Через розгул стихії понад 130 людей евакуювали, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.

Також через тайфун постраждали 31,6 тис. гектарів сільгоспугідь, на площі 2737 га урожай був повністю знищений, обвалилися 105 будівель.

Зазначається, що найбільше постраждало місто Жичжао. Середня кількість опадів тут становить 142,3 мм, максимальна сила вітру досягала 8 балів, була пошкоджена частина доріг, мостів та іншої інфраструктури.

Нагадаємо, 25 липня в Києві пройшла злива, в результаті якої були повалені дерева і затоплені дороги.

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