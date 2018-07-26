Обвал мосту, водоспади у переходах та потопи на вулицях: найепічніші кадри зливи десятиріччя у Києві (відео)

13:10, 26 липня 2018
2007
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25 липня у Києві стався справжній погодний апокаліпсис.

Столицю накрили потужні зливи з грозою. Більшість міських вулиць перетворилися на річки.

Дощ повністю паралізував рух у столиці. Затопило підземні переходи, в деяких навіть утворилися водоспади. Було призупинено рух трамваїв і тролейбусів, у місті введено оперативний стан.

Борщагівку накрили шквальний вітер та град, а на Шулявці стихія повалила дерева. Через сильну зливу на вулиці Теліги обвалився міст. Негода спричинила у Києві кілометрові затори.

Апокаліпсис у Києві: столицю накрила неймовірна злива з грозою, затопивши вулиці і паралізувавши рух (фото, відео)

Столиця все ще оговтується від негоди. За прогнозами синоптиків, проливні дощі у Києві затримаються до кінця липня.

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