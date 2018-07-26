Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

14:14, 26 липня 2018
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Існує можливість підтоплень.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

У найближчі дня через дощі на річках України очікується підвищення  рівнів води.

Більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 26-28 липня на рiчках басейну Днiстра у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій областях  очiкується пiдйом  рiвнiв   води на 0,3-0,8 м над рiвнями на 08:00 25 липня.  Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.

Також 26 липня в басейнах Прута i Сiрету очiкується відновлення  пiдйомiв рiвнiв води:  на річках гiрських частин басейнiв на  0,5-1,0 м, в нижнiй течiї Прута на 1,5-2,0 м над рівнями на 08:00 25 липня з початковим  затопленням  низькорозташованих дiлянок заплав та господарських об’єктів в окремих населених пунктах у Путильському та Новоселицькому районах Чернівецької області. У гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, в Україні очікуються грози.

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