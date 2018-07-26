У Франції встановилася аномальна спека

15:38, 26 липня 2018
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Очікується, що температура підніметься до +37 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У дев'яти департаментах французького регіону Іль-де-Франс і на півночі країни через спеку оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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Очікується, що в Парижі температура підніметься до 34 градусів за Цельсієм, а в п'ятницю буде до +37 градусів, передає Euronews.

Місцевих жителів просять в денні години не виходити з дому і зачиняти віконниці, щоб сонячне тепло не проникало в квартири. Також рекомендують регулярно пити воду, виключити з раціону алкоголь і уникати фізичних навантажень.

У меріях паризьких округів для місцевих жителів відкрили зали з кондиціонерами. Освіжитися можна і на набережних Сени.

Нагадаємо, за добу 23 липня в Японії через спеку загинули 13 людей, більше двох тисяч доставили в лікарню з тепловим ударом.

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