В Україні завтра пройдуть дощі, на сході спека до +32° (відеопрогноз)

16:30, 26 липня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні пройдуть дощі / УНІАН
Завтра в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.

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На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях грози. Температура до +30°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.

За народним прогнозом, 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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