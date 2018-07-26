В Україні завтра пройдуть дощі, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.
Негода в Києві: повалені дерева, затоплені вулиці та розбиті автомобілі (фоторепортаж)
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +31°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.
У північних областях грози. Температура до +30°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.
За народним прогнозом, 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Обвал мосту, водоспади у переходах та потопи на вулицях: найепічніші кадри зливи десятиріччя у Києві (відео)
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +19°
-
Дніпро+24°... +20°
-
Донецьк+27°... +19°
-
Житомир+25°... +19°
-
Запоріжжя+28°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +17°
-
Київ+25°... +19°
-
Кіровоград+29°... +19°
-
Луганськ+26°... +19°
-
Луцьк+27°... +19°
-
Львів+26°... +17°
-
Миколаїв+28°... +19°
-
Одеса+27°... +19°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+28°... +18°
-
Сімферополь+29°... +18°
-
Суми+30°... +19°
-
Тернопіль+27°... +18°
-
Харків+30°... +20°
-
Херсон+27°... +20°
-
Хмельницький+25°... +18°
-
Черкаси+28°... +20°
-
Чернігів+28°... +20°
-
Чернівці+25°... +19°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 84 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 2.1 м/с
Ймовірність опадів: 7 %
Схід: 06:04
Захід 20:27
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин