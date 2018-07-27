Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, місцями до +32° (карта)

08:07, 27 липня 2018
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Опадів не буде тільки на сході країни.

Сьогодні в Україні очікуються грози / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.

Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях грози. Температура до +30°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.

Прогноз на 27 липня / УНІАН
Прогноз на 27 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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