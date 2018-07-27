У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +30°

08:30, 27 липня 2018
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Ввечері у столиці до +25°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +30°.

Синоптики попереджають про грози в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:16, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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