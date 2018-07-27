В Україні оголосили штормове попередження

09:33, 27 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 27 липня, в Україниі очікуються грози, град, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, місцями до +32° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 27 липня в Україні грози, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня у Києві пройшла злива, внаслідок якої були повалені дерева та затоплені дороги. Рятувальникам довелося відкачувати воду з підземних переходів та проїжджих частин. Загалом було відкачано більше 3,4 тисяч куб. метрів води.

По всій країні через сильний вітер та грози без світла залишилося більше сотні населених пунктів. Так, в одній тільки Запорізькій області було знеструмлено 30 н.п.

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