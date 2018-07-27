В Україні оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 27 липня, в Україниі очікуються грози, град, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, місцями до +32° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 27 липня в Україні грози, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 липня у Києві пройшла злива, внаслідок якої були повалені дерева та затоплені дороги. Рятувальникам довелося відкачувати воду з підземних переходів та проїжджих частин. Загалом було відкачано більше 3,4 тисяч куб. метрів води.
По всій країні через сильний вітер та грози без світла залишилося більше сотні населених пунктів. Так, в одній тільки Запорізькій області було знеструмлено 30 н.п.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+29°... +20°
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Донецьк+31°... +19°
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Житомир+27°... +20°
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Запоріжжя+31°... +21°
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Івано-Франківськ+26°... +17°
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Київ+27°... +20°
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Кіровоград+29°... +19°
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Луганськ+31°... +20°
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Луцьк+28°... +20°
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Львів+26°... +17°
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Миколаїв+27°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+31°... +20°
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Рівне+27°... +19°
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Сімферополь+29°... +20°
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Суми+30°... +19°
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Тернопіль+27°... +18°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +20°
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Чернігів+27°... +20°
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Чернівці+26°... +19°