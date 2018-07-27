Через негоду в Україні без світла залишилися 15 населених пунктів

10:42, 27 липня 2018
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У Черкаській області без електроенергії залишилися 10 населених пунктів.

Без електроенергії залишаються 15 населених пунктів / Фото УНІАН
Без електроенергії залишаються 15 населених пунктів / Фото УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у двох областях.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, місцями до +32° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Запорізькій області без електроенергії залишилося п'ять наслених пунктів, у Черкаській - 10. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 27 липня в Україні очікуються грози, град, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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