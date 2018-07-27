Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з дощами (карта)
Місцями спека до +35°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +20°, вдень +28°. У неділю без опадів, +20°...+30°.
В Україні оголосили штормове попередження
У Львові завтра гроза, вночі +19°, вдень +26°. У неділю також очікуються опади, +19°...+27°.
У Луцьку в суботу вночі +18°, вдень +27°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +19°, вдень +26°, гроза.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +18°...+26°. У неділю до +27°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю +21°...+31°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю +20°...+29° хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +20°, вдень +29°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +20°...+30°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +20°...+29°. У неділю +19°...+27°, дощ з грозою.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +23°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +35°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю температура до +32°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +34°. У неділю +20°...+33° хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +16°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +18°, вдень +23°. У неділю гроза, вночі +19°, вдень до +26°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура до +26°, пройде дощ.
У Сваляві завтра мінлива хмарність, +27°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +18° ...+27°.
У Затоці в суботу пройде дощ, вночі +21°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, температура до +30°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +32°, у неділю сонячно, температура повітря +21° ...+33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +18°
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Дніпро+29°... +20°
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Донецьк+31°... +19°
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Житомир+27°... +20°
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Запоріжжя+32°... +21°
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Івано-Франківськ+26°... +17°
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Київ+27°... +20°
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Кіровоград+29°... +19°
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Луганськ+31°... +20°
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Луцьк+28°... +20°
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Львів+26°... +17°
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Миколаїв+26°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+31°... +20°
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Рівне+27°... +19°
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Сімферополь+29°... +20°
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Суми+30°... +19°
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Тернопіль+27°... +18°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+27°... +17°
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Черкаси+29°... +20°
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Чернігів+27°... +20°
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Чернівці+27°... +19°