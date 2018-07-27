Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з дощами (карта)

Місцями спека до +35°.

На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +20°, вдень +28°. У неділю без опадів, +20°...+30°.

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У Львові завтра гроза, вночі +19°, вдень +26°. У неділю також очікуються опади, +19°...+27°.

У Луцьку в суботу вночі +18°, вдень +27°, пройде дощ з грозою. У неділю вночі +19°, вдень +26°, гроза.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +18°...+26°. У неділю до +27°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю +21°...+31°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +32°. У неділю +20°...+29° хмарно з проясненнями.

Прогноз на 28 липня / УНІАН

Прогноз на 29 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +20°, вдень +29°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +20°...+30°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +20°...+29°. У неділю +19°...+27°, дощ з грозою.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +23°, вдень +32°. У неділю без опадів, температура до +35°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю температура до +32°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +34°. У неділю +20°...+33° хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +21°. У неділю також очікуються опади, вночі +16°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +18°, вдень +23°. У неділю гроза, вночі +19°, вдень до +26°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура до +26°, пройде дощ.

У Сваляві завтра мінлива хмарність, +27°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +18° ...+27°.

У Затоці в суботу пройде дощ, вночі +21°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, температура до +30°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +32°, у неділю сонячно, температура повітря +21° ...+33°.

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