Через грозу грози в аеропорту на південному заході Китаю застрягли 13 тисяч пасажирів

В аеропорту затримали більше сотні рейсів.

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Вранці 27 липня близько 13 тис. пасажирів застрягли в аеропорту Шуанлю міста Ченду на південному заході Китаю через негоду.

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В аеропорту скасували шість і затримали 113 рейсів, вісім рейсів, що прибувають, були перенаправлені в інші аеропорти, передає Сіньхуа.

Гроза в місті почалася вночі. Наразі злітно-посадкові смуги аеропорту, які були закриті на кілька годин, знову відкриті.

Відзначається, що кількість затриманих та скасованих рейсів протягом сьогоднішнього дня може зрости, оскільки гроза триває.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у двох областях.