Через пекельну спеку в Німеччині бракує пивної склотари

15:06, 27 липня 2018
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Ситуація з пляшками "драматична".

У Німеччині закінчується склотара для пива / REUTERS
У Німеччині закінчується склотара для пива / REUTERS

У Німеччині через аномальну спеку місцеві жителі випивають стільки пива, що броварні відчувають істотний брак пивних пляшок. Навіть не вистачає ящиків для самої склотари.

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Експерт галузі Ніклас Отер (Niklas Other), який видає галузевий журнал "Inside", визнав, що йдеться про "драматичну ситуацію", повідомляє Deutsche Welle.

Виробники пива закликають якнайшвидше повернути порожні ящики з-під пляшок та й саму використану склотару. Проблему ускладнює й те, що пивні пляшки в різних виробників різні. Як наслідок, одна броварня не може просто брати й використовувати пляшки іншої.

Нагадаємо, у дев'яти департаментах французького регіону Іль-де-Франс і на півночі країни через спеку оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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