Синоптики розповіли, де в Україні можна буде побачити місячне затемнення

Затемнення можна буде побачити на сході, півдні та місцями на заході країни.

Місячне затемнення зможуть побачити не всі українці / facebook.com/ukrgmc.official

Через дощову погоду місячне затемнення 27 липня буде видно не на всій території України.

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Про це у Facebook повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

"Не всі українці зможуть це побачити на власні очі, адже дощові хмари закриватимуть частину нашої території. За прогнозами на вказаний час, вільними від хмар будуть схід, більшість півдня, та частково західні області, а ось у центральних, північних областях, в тому числі і на Київщині, очікуються дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20:14. Часткове затемнення почнеться в 21:24, а повне - о 22:30.