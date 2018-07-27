Києву вже завтра загрожує новий потоп

За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі.

Звавтра у Києві знову очікуються дощі / фото УНІАН

У столиці 28 липня очікуються грози, можливі підтоплення.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

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За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

«Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103», – закликають у КМДА.