Києву вже завтра загрожує новий потоп
За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі.
У столиці 28 липня очікуються грози, можливі підтоплення.
Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.
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За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
«Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103», – закликають у КМДА.
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