Києву вже завтра загрожує новий потоп

16:31, 27 липня 2018
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За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі.

Звавтра у Києві знову очікуються дощі / фото УНІАН
Звавтра у Києві знову очікуються дощі / фото УНІАН

У столиці 28 липня очікуються грози, можливі підтоплення.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

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За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у Києві буде хмарна з проясненнями погода, короткочасні дощі. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

  •  усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  •  якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  •  у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  •  уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

«Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103», – закликають у КМДА.

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