У Бельгії зафіксували температурний рекорд
За даними видання, місто Зелзате став найспекотнішим місцем у Бельгії в цьому році.
У Східній Фландрії зафіксували температурний рекорд, стовпчик термометра перевалив за +38°С. Про це пише Het Laatste Nieuws.
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За даними видання, місто Зелзате став найспекотнішим місцем у Бельгії в цьому році.
Як зазначається, середні температури липня у Бельгії варіюються від +18 до +23°С.
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