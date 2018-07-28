У Бельгії зафіксували температурний рекорд

01:54, 28 липня 2018
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За даними видання, місто Зелзате став найспекотнішим місцем у Бельгії в цьому році.

Агентство Reuters
REUTERS

У Східній Фландрії зафіксували температурний рекорд, стовпчик термометра перевалив за +38°С. Про це пише Het Laatste Nieuws.

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За даними видання, місто Зелзате став найспекотнішим місцем у Бельгії в цьому році.

Як зазначається, середні температури липня у Бельгії варіюються від +18 до +23°С.

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