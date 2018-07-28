Через негоду в Україні знеструмлено 141 населений пункт

Знеструмлено населені пункти у чотирьох областях України.

Внаслідок негоди 141 населений пункт в Україні залишився без світла / фото УНІАН

Через складні погодні умові знеструмлено 141 населений пункт у чотирьох областях України.

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Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій України. Найбільше постраждали мешканці Полтаської обсласті.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях, а саме: Полтавська – 82 н.п., Черкаська – 27 н.п., Запорізька – 24 н.п., Чернігівська – 8 н.п.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що бригади обленерго займаються відновленням електропостачання.

Як повідомляв УНІАН, за даними синоптиків, на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.