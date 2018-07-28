Майже по всій Україні сьогодні очікуються грози, киян попереджають про загрозу потопу

Винятки становитимуть Харківська, Донецька та Луганські області.

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В Україні сьогодні, крім Харківської, Донецької та Луганської областей, очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У столиці сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень короткочасні дощі, грози, вітер східний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28° тепла.

При цьому у КМДА попередили, що в найближчу годину з утриманням до кінця доби в столиці очікується сильний дощ, можливі підтоплення.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок поривів вітру через спрацювання системи захисту ліній електропередач у 4 областях України знеструмлено 141 населений пункт.