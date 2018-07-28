29 липня по всій Україні спека, подекуди – грози
Температура повітря вдень прогріється до 28 – 31 градусів зі знаком плюс.
Погода у неділю, 29 липня, даруватиме українцям справжнє літнє тепло, а подекуди ще й випадуть рясні грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На грози варто очікувати жителям Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської областей.
Дощитиме і у південних краях – зокрема на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Не варто забувати парасолю і жителям Запоріжжя.
На решті території України буде сухо. Втім погода буде хмарною, з проясненнями.
Температура повітря вдень прогріється до 28 – 31 градусів зі знаком плюс. На Сході варто очікувати і на +33 градуси.
Через негоду в Україні знеструмлено 141 населений пункт
Прогноз погоди на неділю, 29 липня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +31...+33
Харків – +30...+32
Київ – +28...+30
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +19°
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Дніпро+29°... +19°
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Донецьк+27°... +18°
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Житомир+25°... +20°
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Запоріжжя+30°... +20°
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Івано-Франківськ+26°... +17°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+28°... +21°
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Луцьк+25°... +20°
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Львів+26°... +18°
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Миколаїв+31°... +20°
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Одеса+27°... +18°
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Полтава+28°... +20°
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Рівне+26°... +18°
-
Сімферополь+28°... +20°
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Суми+31°... +20°
-
Тернопіль+26°... +17°
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Харків+31°... +22°
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Херсон+31°... +20°
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Хмельницький+28°... +18°
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Черкаси+29°... +20°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+27°... +19°