29 липня по всій Україні спека, подекуди – грози

Температура повітря вдень прогріється до 28 – 31 градусів зі знаком плюс.

Завтра обіцяють спекотну погоду / фото УНІАН

Погода у неділю, 29 липня, даруватиме українцям справжнє літнє тепло, а подекуди ще й випадуть рясні грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На грози варто очікувати жителям Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської областей.

Дощитиме і у південних краях – зокрема на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Не варто забувати парасолю і жителям Запоріжжя.

На решті території України буде сухо. Втім погода буде хмарною, з проясненнями.

Температура повітря вдень прогріється до 28 – 31 градусів зі знаком плюс. На Сході варто очікувати і на +33 градуси.

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Прогноз погоди на неділю, 29 липня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +28...+30