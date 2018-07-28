У Греції внаслідок масштабних пожеж загинули вже щонайменше 88 осіб

20:53, 28 липня 2018
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Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Греция \ REUTERS
Греция \ REUTERS

Щонайменше 88 осіб загинули внаслідок пожеж, що вирували поблизу Афін майже тиждень.

Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)

Як повідомляє "Німецька хвиля" за даними Міністерства охорони здоров'я Греції, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас під час засідання уряду 27 липня визнав політичну відповідальність за трагедію, спричинену лісовими пожежами.

Уряд спрямував до фонду допомоги постраждалим від вогняної стихії 40 млн євро.

Пожежі в Греції розпочалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину.

Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники.

Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії. 

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Греції Нікос Тоска не виключив, що причиною масштабних лісових пожеж міг бути підпал.

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