У Греції внаслідок масштабних пожеж загинули вже щонайменше 88 осіб
Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Щонайменше 88 осіб загинули внаслідок пожеж, що вирували поблизу Афін майже тиждень.
Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)
Як повідомляє "Німецька хвиля" за даними Міністерства охорони здоров'я Греції, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас під час засідання уряду 27 липня визнав політичну відповідальність за трагедію, спричинену лісовими пожежами.
Уряд спрямував до фонду допомоги постраждалим від вогняної стихії 40 млн євро.
Пожежі в Греції розпочалися 23 липня. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину.
Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники.
Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Греції Нікос Тоска не виключив, що причиною масштабних лісових пожеж міг бути підпал.
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