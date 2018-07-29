У липні по всьому світу було зафіксовано більше ста температурних рекордів

01:02, 29 липня 2018
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Зазвичай у прохолодних Норвегії, Швеції та Фінляндії спостерігалася температура повітря, якої раніше не було, – вище 32 градусів.

Ситуація погіршується через кліматичні зміни / фото topauthor.ru
Ситуація погіршується через кліматичні зміни / фото topauthor.ru

У липні по всьому світу було зафіксовано щонайменше 118 історичних рекордів температур.

Такі дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США наводить «Голос Америки».

Температура в Японії у понеділок, 23 липня, досягла 41 градуса - найвищої позначки в історії.

Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас.

Так само в Європі зазвичай у прохолодних Норвегії, Швеції та Фінляндії спостерігалася температура повітря, якої раніше не було, – вище 32 градусів.

У Бельгії зафіксували температурний рекорд

Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших 90 великих пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч людей у Каліфорнії. Цього тижня зливи викликали повені на сході США.

Ситуація погіршується через кліматичні зміни, спричинені людством, стверджують вчені.

«У нас тепер є дуже серйозні докази того, що глобальні зміни клімату підвищили імовірність екстремальних ситуацій, таких як спека та сильний дощ, – сказала дослідник клімату Стенфордського університету Ноа Диффенбау. – Ми вважаємо, що глобальні зміни клімату збільшили шанси рекордних температур на більш ніж 80% території планети».

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