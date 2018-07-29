В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео)

09:41, 29 липня 2018
36
0

Внаслідок землетрусу зруйновано та пошкоджено десятки будинків.

В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу / REUTERS
В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу / REUTERS

На острові Ломбок і Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 40 дістали поранення.

В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб

Про це повідомляє DW, посилаючись на владу країни. Зазначається також, що за повідомленням Геологічної служби США, землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу було зафіксовано ще близько 40 підземних поштовхів. Епіцентр знаходився в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова - міста Матарам.

Найбільше постраждалих на сході острова Ломбок, де землетрус тривав 10 секунд - там загинуло щонайменше вісім осіб. Більшість смертельних випадків та травм спричинено падінням бетонних плит.

Інформація з усіх частин острова все ще збирається, і кількість жертв може зрости, повідомляє агенція dpa з посиланням на представника агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Внаслідок землетрусу зруйновано та пошкоджено десятки одноповерхових та багатоповерхових будинків. Також були пошкоджені лінії електропередач.

Землетрус також спричинив великий зсув з гори Рінджані. На острові Балі, що знаходиться на заході від Ломбока, чимало туристів залишили свої готелі.

Раніше повідомлялось, що 24 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео) В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео)
29 липня по всій Україні спека, подекуди – грози 29 липня по всій Україні спека, подекуди – грози
Києву вже завтра загрожує новий потоп Києву вже завтра загрожує новий потоп
Через пекельну спеку в Німеччині бракує пивної склотари Через пекельну спеку в Німеччині бракує пивної склотари
Через грозу грози в аеропорту на південному заході Китаю застрягли 13 тисяч пасажирів Через грозу грози в аеропорту на південному заході Китаю застрягли 13 тисяч пасажирів
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з дощами (карта) Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і з дощами (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
74 %
756 мм
2.2 м/с
17 %
Стрічка новин