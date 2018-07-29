В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео)

Внаслідок землетрусу зруйновано та пошкоджено десятки будинків.

В Індонезії надаюють допомогу постраждалим від страшного землетрусу / REUTERS

На острові Ломбок і Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 10 осіб, ще близько 40 дістали поранення.

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Про це повідомляє DW, посилаючись на владу країни. Зазначається також, що за повідомленням Геологічної служби США, землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу було зафіксовано ще близько 40 підземних поштовхів. Епіцентр знаходився в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова - міста Матарам.

Найбільше постраждалих на сході острова Ломбок, де землетрус тривав 10 секунд - там загинуло щонайменше вісім осіб. Більшість смертельних випадків та травм спричинено падінням бетонних плит.

Інформація з усіх частин острова все ще збирається, і кількість жертв може зрости, повідомляє агенція dpa з посиланням на представника агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Innalilahi wa'innailaihi roji'un ? turut berduka cita atas musibah gempa yg terjdi di lombok. semoga khusnul khotimah, dan yg terluka cepet sembuh seperti sedia kala ? pic.twitter.com/JKw6M4KriB — AP (@peni_me) 29 липня 2018 р.

Внаслідок землетрусу зруйновано та пошкоджено десятки одноповерхових та багатоповерхових будинків. Також були пошкоджені лінії електропередач.

Землетрус також спричинив великий зсув з гори Рінджані. На острові Балі, що знаходиться на заході від Ломбока, чимало туристів залишили свої готелі.

Раніше повідомлялось, що 24 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.