Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві в серпні

Середня температура складе +23-24 градуси.

Прогноз погоди в Києві на серпень / фото УНІАН

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві в останній літній місяць. Так, у серпні жителів і гостей столиці чекає мінлива хмарність, а ось спеки, як в липні, вже не буде.

Середня температура складе +23-24. При цьому середина та кінець місяця будуть дощовими.

В цілому, як обіцяють синоптики, погода в серпні буде теплою і комфортною, уточнює Інформатор.

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За версією сайту Gismeteo, в останній місяць літа температура повітря вдень складе 19-28 градусів. Вночі стовпчик термометра впаде до 14-20 градусів. Весь місяць денна температура буде практично однаково комфортною і теплою. Однак до вересня ночі стануть холоднішими, але це не дивно, адже наближається осінь. Дощових днів, за прогнозами синоптиків, буде набагато менше, ніж у липні.

Погода в Києві в серпні скріншот Gismeteo

Між тим, прогноз погоди на серпень у Києві у всесвітньо відомого сайту Accuweather трохи відрізняється. За їх даними, протягом серпня буде ще менше дощових днів, але більше гроз.

Прогноз синоптиків на серпень у Києві / фото Accuweather

Прогноз погоди в Києві / фото Accuweather

Єдине, в чому синоптики зійшлися на думці, це в температурному коливанні: протягом 31 дня серпня воно буде мінімальним.

Також фахівці з Accuweather впевнені, що сонячних і погожий днів буде більше, що не може не радувати жителів і гостей Києва.