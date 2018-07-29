У М'янмі через повені свої будинки були змушені покинути майже 50 тисяч людей (фото)

21:35, 29 липня 2018
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Всього від удару стихії можуть постраждати до 100 тис. осіб, прогнозує місцева влада.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У М'янмі через повені, спричинені безперервними зливами, щонайменше 50 тис. осіб були змушені залишити свої домівки.

У липні по всьму світу було зафіксовано більше ста температурних рекордів

Як повідомляє Reuters, всього від стихії можуть постраждати до 100 тис. осіб.

Національний комітет боротьби зі стихійними лихами попросив людей, що живуть поблизу річок і в низинних районах, негайно лалишити свої домівки, оскільки рівень води перевищив небезпечний.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У результаті сильних злив було змито ділянку 60-метрового бетонного мосту на півночі країни, тоді як у центральному районі сильно постраждали рисові поля і дороги. Багато сіл виявилися повністю затопленими.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У 2015 році в країні сталася одна з найсильніших повеней, в результаті якого загинули 100 осіб і понад 330 тис. були евакуйовані.

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