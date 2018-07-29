У М'янмі через повені свої будинки були змушені покинути майже 50 тисяч людей (фото)

Всього від удару стихії можуть постраждати до 100 тис. осіб, прогнозує місцева влада.

Ілюстрація REUTERS

У М'янмі через повені, спричинені безперервними зливами, щонайменше 50 тис. осіб були змушені залишити свої домівки.

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Як повідомляє Reuters, всього від стихії можуть постраждати до 100 тис. осіб.

Національний комітет боротьби зі стихійними лихами попросив людей, що живуть поблизу річок і в низинних районах, негайно лалишити свої домівки, оскільки рівень води перевищив небезпечний.

Ілюстрація REUTERS

У результаті сильних злив було змито ділянку 60-метрового бетонного мосту на півночі країни, тоді як у центральному районі сильно постраждали рисові поля і дороги. Багато сіл виявилися повністю затопленими.

Ілюстрація REUTERS

У 2015 році в країні сталася одна з найсильніших повеней, в результаті якого загинули 100 осіб і понад 330 тис. були евакуйовані.