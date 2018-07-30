В Украине сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +32° (карта)

08:09, 30 липня 2018
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Найспекотніша погода буде на сході.

Сьогодні очікуються грози / УНІАН
Сьогодні очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 30 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.

На сході місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +31°.

На заході України місцями грози. Температура до +31°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +30°. У центрі без опадів, температура до +30°.

Прогноз на 30 липня / УНІАН
Прогноз на 30 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 липня день Марини. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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