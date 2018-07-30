Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°

Ввечері у столиці до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 липня в Києві без опадів, температура до +30°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 30 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

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