Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°
Ввечері у столиці до +25°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 липня в Києві без опадів, температура до +30°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +32° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 30 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+30°... +19°
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Дніпро+28°... +21°
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Донецьк+31°... +21°
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Житомир+30°... +20°
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Запоріжжя+31°... +22°
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Івано-Франківськ+25°... +17°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+30°... +21°
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Луганськ+32°... +21°
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Луцьк+30°... +19°
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Львів+26°... +18°
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Миколаїв+31°... +21°
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Одеса+31°... +21°
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Полтава+29°... +21°
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Рівне+31°... +19°
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Сімферополь+29°... +19°
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Суми+30°... +19°
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Тернопіль+27°... +18°
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Хмельницький+29°... +19°
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