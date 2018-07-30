Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°

08:30, 30 липня 2018
4
0

Ввечері у столиці до +25°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 липня в Києві без опадів, температура до +30°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +32° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 30 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві в серпні Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві в серпні
В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео) В Індонезії стався потужний землетрус – загинули щонайменше 10 осіб (фото, відео)
У Греції внаслідок масштабних пожеж загинули вже щонайменше 88 осіб У Греції внаслідок масштабних пожеж загинули вже щонайменше 88 осіб
Через негоду в Україні знеструмлено 141 населений пункт Через негоду в Україні знеструмлено 141 населений пункт
Києву вже завтра загрожує новий потоп Києву вже завтра загрожує новий потоп
Синоптики розповіли, де в Україні можна буде побачити місячне затемнення Синоптики розповіли, де в Україні можна буде побачити місячне затемнення

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
89 %
756 мм
2.9 м/с
92 %
Стрічка новин