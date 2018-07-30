В Україні оголосили штормове попередження
Місцями очікується град.
Сьогодні, 30 липня, у багатьох областях України очікуються дощі тта сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 30 липня у західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті, Закарпатті місцями сильний дощ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 30 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.
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