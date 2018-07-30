В Індії 465 осіб загинули в результаті повеней

З настанням сезону дощів в Індії часто трапляються повені.

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Жертвами повеней під час сезону дощів в Індії стали 465 осіб.

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Так, у штаті Махараштра загинули 138 осіб, у Кералі - 125, у Західній Бенгалії - 116, у Гуджараті - 52, в Ассамі - 34, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відзначається, що з настанням сезону дощів в Індії часто трапляються повені, сходять селеві потки, стаються інші стихійні лиха.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходу зсуву в штаті Маніпур на північному сході Індії.