В Індії 465 осіб загинули в результаті повеней

10:52, 30 липня 2018
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З настанням сезону дощів в Індії часто трапляються повені.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами повеней під час сезону дощів в Індії стали 465 осіб.

У результаті повеней і зсувів у в'єтнамі загинули 27 осіб

Так, у штаті Махараштра загинули 138 осіб, у Кералі - 125, у Західній Бенгалії - 116, у Гуджараті - 52, в Ассамі - 34, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відзначається, що з настанням сезону дощів в Індії часто трапляються повені, сходять селеві потки, стаються інші стихійні лиха.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходу зсуву в штаті Маніпур на північному сході Індії.

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