Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)

Місцями температура підніметься до +34°.

Цього тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні практично без опадів. На сході до +34°, в інших регіонах до +26°...+33°.

Прогноз на 30 липня / УНІАН

У вівторок, 31 липня, на півдні та заході України пройдуть дощі з грозами. На півдні до +34°.

Прогноз на 31 липня / УНІАН

У середу, 1 серпня, місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні - до +33°. В інших регіонах до +30°.

Прогноз на 1 серпня / УНІАН

У четвер також без опадів. Вночі по країні +14°...+19°, вдень на півдні до +32°.

Прогноз на 2 серпня / УНІАН

У п'ятницю на заході пройдуть дощі. На півдні до +30°, в інших регіонах до +29°.

Прогноз на 3 серпня / УНІАН

4 та 5 серпня в Україні місцями очікуються опади. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +15°, на решті території +17°...+19°. Вдень температура по країні +25°...+32°. У неділю вночі на заході до +15°, вдень в Україні від +25° до +32°.

Прогноз на 4 серпня / УНІАН

Прогноз на 5 серпня / УНІАН

Народний прогноз

30 липня - Маринин день. У цей день "сухі" блискавки виблискують - зірниці. 31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним.

Читайте також В Україні оголосили штормове попередження

1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира. Цей день важливий для майбутнього року: вважалося, якщо у цей день піде дощ, то жито на наступний рік буде відмінним, а врожай — багатим.

2 серпня - Ільїн день. На Іллю до обіду літо, після обіду осінь. 3 серпня - день Онуфрія. Грім безперервний — буде град. Гарна погода збережеться, якщо в низьких місцях ввечері і вночі утворюється туман, що розсіюється після сходу сонця.

4 серпня - день Марії Магдалини. Коли гроза — сіна буде за очі. Грім гримить безперервно — буде град. 5 серпня - Почаївської ікони Божої Матері. День Тимофія безсонника. Якщо погода хороша, у полі та городі працюють майже цілодобово, тому цей день і отримав таку назву.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.