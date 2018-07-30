У Каліфорнії жертвами лісових пожеж стали п'ятеро осіб

14:12, 30 липня 2018
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Безвісти зникли близько 20 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті лісових пожеж, які вирують в американському штаті Каліфорнія, загинули п'ятеро осіб.

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Жертвами стали двоє пожежників і літня жінка з двома правнуками. Безвісти зникли близько 20 осіб, передає Euronews.

Крім того, розпорядження покинути свої будинки отримали майже 40 тисяч жителів штату. Вогнем знищино близько 35 тисяч гектарів землі і кілька сотень будинків.

Керівник пожежного управління Каліфорнії Стів Кроуфорд розповів, що полум'я поширюється у всіх напрямках і з такою швидкістю, що з вогнем важко боротися.

Зараз з пожежами борються близько трьох з половиною тисяч пожежників, їм допомагають військові. До зони лиха відправлені 17 вертольотів. Незважаючи на  зусилля, поки вдалося локалізувати лише 5% загорянь.

Нагадаємо, щонайменше 88 людей загинули в результаті пожежі, що вирували неподалік від Афін майже тиждень.

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