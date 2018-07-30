У результаті сходження зсуву в М'янмі загинули 23 людини

15:20, 30 липня 2018
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У постраждалому районі Хпакан тривають пошукові роботи.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

23 людини стали жертвами сходження зсуву в штаті Качин на півночі М'янми. Загалом зниклими безвісти числилися 27 осіб.

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У постраждалому районі Хпакан тривають пошукові роботи, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зсув зійшов минулого тижня через обвалення стіни покинутої ділянки нефритової шахти в селі Сейк Му.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних тропічним циклоном у В'єтнамі, збільшилася до 27 осіб.

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