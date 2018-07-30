Завтра в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

16:30, 30 липня 2018
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Опади очікуються на заході і півдні країни.

В Україні буде спекотно / УНІАН
В Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +30°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +31°.

За народним прогнозом, 31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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