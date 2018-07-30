У Києві завтра без опадів, температура до +30°
Завтра у столиці буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 липня, у Києві пройде без опадів, температура до +30°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер північно-східний, до 5,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:22, а зайде в 20:45.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +20°
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Дніпро+30°... +21°
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Донецьк+32°... +20°
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Житомир+29°... +20°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+25°... +18°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+28°... +21°
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Луганськ+33°... +21°
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Луцьк+28°... +20°
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Львів+26°... +19°
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Миколаїв+32°... +21°
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Одеса+30°... +21°
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Полтава+31°... +21°
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Рівне+29°... +20°
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Сімферополь+30°... +20°
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Тернопіль+27°... +18°
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Вітер: 4.0 м/с
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