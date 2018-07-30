Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)
Починаючи з 18 серпня, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.
Деяких українців завтра очікує спека і грози – синоптики прогнозують зливи і грози в західних областях, місцями на півночі України та у південних регіонах.
Як йдеться в сюжеті ТСН, у центрі у грозову зону потрапить Вінничина. Утім ця порція опадів буде останньою цього тижня і дощі ідуть на спад. А 30-ти градусна спека залишається.
У Києві завтра без опадів, температура до +30°
Попри пляжну погоду лікарі застерігають, що купатися у річках і озерах стало небезпечно.
За словами народного синоптика Леоніда Івановича, серпень подарує прохолоду – з 1 по 7 серпня очікується падіння середньої температури до 26-28 градусів, а от з 9 серпня температура підскочить до 30-31 градуса. Починаючи з 18 числа, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +20°
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Дніпро+30°... +21°
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Донецьк+32°... +20°
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Житомир+29°... +20°
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Запоріжжя+33°... +23°
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Івано-Франківськ+25°... +18°
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Київ+30°... +20°
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Кіровоград+28°... +21°
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Луганськ+33°... +21°
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Луцьк+28°... +20°
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Львів+26°... +19°
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Миколаїв+32°... +21°
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Одеса+30°... +21°
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Полтава+31°... +21°
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Рівне+29°... +20°
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Сімферополь+30°... +20°
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Суми+31°... +19°
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Тернопіль+27°... +18°
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Харків+33°... +20°
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Херсон+30°... +22°
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Хмельницький+28°... +19°
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Черкаси+30°... +21°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+25°... +19°