Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)

Починаючи з 18 серпня, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.

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Деяких українців завтра очікує спека і грози – синоптики прогнозують зливи і грози в західних областях, місцями на півночі України та у південних регіонах.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у центрі у грозову зону потрапить Вінничина. Утім ця порція опадів буде останньою цього тижня і дощі ідуть на спад. А 30-ти градусна спека залишається.

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Попри пляжну погоду лікарі застерігають, що купатися у річках і озерах стало небезпечно.

За словами народного синоптика Леоніда Івановича, серпень подарує прохолоду – з 1 по 7 серпня очікується падіння середньої температури до 26-28 градусів, а от з 9 серпня температура підскочить до 30-31 градуса. Починаючи з 18 числа, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.