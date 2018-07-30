Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)

21:29, 30 липня 2018
9
0

Починаючи з 18 серпня, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Деяких українців завтра очікує спека і грози – синоптики прогнозують зливи і грози в західних областях, місцями на півночі України та у південних регіонах.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у центрі у грозову зону потрапить Вінничина. Утім ця порція опадів буде останньою цього тижня і дощі ідуть на спад. А 30-ти градусна спека залишається.

У Києві завтра без опадів, температура до +30°

Попри пляжну погоду лікарі застерігають, що купатися у річках і озерах стало небезпечно.

За словами народного синоптика Леоніда Івановича, серпень подарує прохолоду – з 1 по 7 серпня очікується падіння середньої температури до 26-28 градусів, а от з 9 серпня температура підскочить до 30-31 градуса. Починаючи з 18 числа, очікується різке падіння температури до 24-26 градусів та дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео) Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)
У результаті сходження зсуву в М'янмі загинули 23 людини У результаті сходження зсуву в М'янмі загинули 23 людини
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)
Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30° Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +30°
В Украине сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +32° (карта) В Украине сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +32° (карта)
У М'янмі через повені свої будинки були змушені покинути майже 50 тисяч людей (фото) У М'янмі через повені свої будинки були змушені покинути майже 50 тисяч людей (фото)
Завтра Україну охопить справжня літня спека, дощі – лише на Заході Завтра Україну охопить справжня літня спека, дощі – лише на Заході

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
90 %
757 мм
4.0 м/с
98 %
Стрічка новин