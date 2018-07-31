У Швеції через сильну зливу у метро утворився басейн (відео)

Після сильної зливи шведи не розгубилися і взяли з собою в метро надувні круги.

Виявляється, таке буває не тільки у Києві / Кадр з відео ТСН

Висока вода у шведському метро - через сильну зливу у підземці міста Уппсала утворився справжній басейн. Метро затопило у четвертому за розміром місті країни.

Як повідомляє ТСН, на кадрах, знятих очевидцями, видно, як люди з валізами спускаються сходами, а далі змушені просто пливти, адже води у підземному переході мало не до пояса. Втім, дехто зі шведів до ситуації поставився з гумором - на іншому відео з затопленого метро видно кількох людей, які плавають на яскравий рятувальних кругах.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня така ж халепа сталася у Києві.