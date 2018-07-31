Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

На півдні до +34°.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.

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На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +34°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +30°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +31°.

Прогноз на 31 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним.

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