Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
На півдні до +34°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)
На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +34°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +30°.
У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +31°.
За народним прогнозом, 31 липня - день Омеляна. Спекотний день - грудень буде холодним.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+30°... +19°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+30°... +19°
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Запоріжжя+31°... +20°
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Івано-Франківськ+27°... +17°
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Київ+29°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+31°... +18°
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Луцьк+31°... +19°
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Львів+27°... +18°
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Миколаїв+31°... +21°
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Одеса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+30°... +19°
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Сімферополь+29°... +21°
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Суми+28°... +16°
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Тернопіль+29°... +18°
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Харків+29°... +18°
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Херсон+32°... +21°
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Хмельницький+28°... +19°
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Черкаси+30°... +18°
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