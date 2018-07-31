У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°

Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 липня, в Києві без опадів, температура до +30°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер північно-східний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:22, а зайде в 20:45.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.