У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°

08:30, 31 липня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 липня, в Києві без опадів, температура до +30°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер північно-східний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:22, а зайде в 20:45.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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