На заході України оголосили штормове попередження

09:31, 31 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На заході очікуються сильні дощі / УНІАН
На заході очікуються сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 31 липня, у західних областях України очікуються дощі з грозами та сильний вітер.

Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.

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