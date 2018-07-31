На заході України оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 31 липня, у західних областях України очікуються дощі з грозами та сильний вітер.
Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.
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