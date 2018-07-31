"Схоже на апокаліпсис": в мережі показали кадри бурі у Тернополі (відео)

За словами очевидців, небо швидко затягло чорними хмарами, гримів грім і блискавки.

Ілюстрація / REUTERS

У мережі з'явилися вражаючі фото і відео шторму в Тернополі.

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Зняли кадри ввечері 30 липня, відео опубліковано в Facebook Рrovse.te.ua.

За словами очевидців, небо вмить затягло чорними хмарами, гримів грім і виблискували блискавки. Користувачі мережі почали активно ділитися апокаліптичними знімками.

Раніше в Швеції через сильну зливу в метро утворився басейн.