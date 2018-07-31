Через негоду в Україні без світла залишились 143 населені пункти

У Житомирській області вітер повалив більше 50 дерев.

В Україні через негоду повалено десятки дерев / ДСНС

Протягом 30-31 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 143 населені пункти у шести областях.

Читайте також Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Тернопільській області без світла залишаються 58 н.п., Львівській – 46 н.п., Хмельницькій – 15 н.п., Житомирській – 15 н.п., Чернівецькій – 8 н.п. та Запорізькій – 1 н.п.

Крім того, через негоду у двох областях були пошкоджені дахи будинків та повалені дерева. На Житомирщині в 5 районах було частково пошкоджено дахи 41 житлового будинку, повалено 52 дерева. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

У Хмельницькій області було повалено 37 дерев. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

Нагадаємо, 31 липня у західних областях України очікуються дощі з грозами та сильний вітер.