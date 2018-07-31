Через негоду в Україні без світла залишились 143 населені пункти

10:34, 31 липня 2018
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У Житомирській області вітер повалив більше 50 дерев.

В Україні через негоду повалено десятки дерев / ДСНС
В Україні через негоду повалено десятки дерев / ДСНС

Протягом 30-31 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 143 населені пункти у шести областях.

Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Тернопільській області без світла залишаються 58 н.п., Львівській – 46 н.п., Хмельницькій – 15 н.п., Житомирській – 15 н.п., Чернівецькій –  8 н.п. та Запорізькій – 1 н.п. 

Крім того, через негоду у двох областях були пошкоджені дахи будинків та повалені дерева. На Житомирщині в 5 районах було частково пошкоджено дахи 41 житлового будинку, повалено  52 дерева. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

У Хмельницькій області було повалено 37 дерев. Усі повалені дерева розпиляні та прибрані.

Нагадаємо, 31 липня у західних областях України очікуються дощі з грозами та сильний вітер.

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