Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб

11:53, 31 липня 2018
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В окрузі Шаста згоріли більше тисячі будівель.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами масштабних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія стали вісім осіб.

У Греції внаслідок масштабних пожеж загинули вже щонайменше 88 осіб

Вогонь знищив майже 90 га лісу, повідомляє Los Angeles Times.

В окрузі Шаста загинули шість осіб, більше тисячі будівель згоріли. Дві людини стали жертвами пожеж поруч з національним парком Йосеміті.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих. З пожежами борються близько трьох з половиною тисяч пожежників, їм допомагають військові. До зони лиха відправлені 17 вертольотів. Незважаючи на зусилля, поки вдалося локалізувати лише 5% загорянь.

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