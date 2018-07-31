Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб

В окрузі Шаста згоріли більше тисячі будівель.

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Жертвами масштабних лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія стали вісім осіб.

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Вогонь знищив майже 90 га лісу, повідомляє Los Angeles Times.

В окрузі Шаста загинули шість осіб, більше тисячі будівель згоріли. Дві людини стали жертвами пожеж поруч з національним парком Йосеміті.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих. З пожежами борються близько трьох з половиною тисяч пожежників, їм допомагають військові. До зони лиха відправлені 17 вертольотів. Незважаючи на зусилля, поки вдалося локалізувати лише 5% загорянь.