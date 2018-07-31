У Лаосі 11 осіб загинули в результаті обвалення греблі

13:00, 31 липня 2018
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120 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Число загиблих в результаті обвалення дамби в Лаосі зросло до 11 осіб. 120 все ще вважаються зниклими безвісти.

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Про це передає Сіньхуа з посиланням на штаб рятувальників.

Прорив греблі на півдні Лаосу стався ввечері 23 липня, вода затопила велику кількість сіл в районі Санамсай провінції Аттапи, завдавши колосальний збиток.

Раніше повідомлялося, що недобудована дамба вартістю в 1 млрд доларів була частиною великого енергетичного проекту, який, за задумом уряду, повинен перетворити Лаос в "батарею Азії".

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