У Лаосі 11 осіб загинули в результаті обвалення греблі

120 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

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Число загиблих в результаті обвалення дамби в Лаосі зросло до 11 осіб. 120 все ще вважаються зниклими безвісти.

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Про це передає Сіньхуа з посиланням на штаб рятувальників.

Прорив греблі на півдні Лаосу стався ввечері 23 липня, вода затопила велику кількість сіл в районі Санамсай провінції Аттапи, завдавши колосальний збиток.

Раніше повідомлялося, що недобудована дамба вартістю в 1 млрд доларів була частиною великого енергетичного проекту, який, за задумом уряду, повинен перетворити Лаос в "батарею Азії".