Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
У горах iснує загроза утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.
Сьогодні в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 31 липня-1 серпня на річках басейнів Дністра (Івано-Франківська обл.), Прута та Сірета очiкується пiдйом рiвнiв на 0,5-1,5 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. На річках басейну Дністра можливий початковий вихід води на заплаву.
Також у мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у горах iснує загроза утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Нагадаємо, протягом 30-31 липня в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 143 населені пункти у шести областях.
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