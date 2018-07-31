З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів

Туристи опинилися в пастці із зсувів.

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Понад 500 туристів були врятовані з району індонезійського вулкану після того, як вони опинилися в пастці із зсувів, викликаних землетрусом.

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Про це повідомив у вівторок представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, передає Xinhua.

Землетрус магнітудою 6,4 бала стався на острові Ломбок 29 липня, викликавши зсуви на вулкан Рінджані.

Нагадаємо, у Чилі активізувався вулкан Невадос-де-Чильян, у районі зафіксували сейсмічну активність.