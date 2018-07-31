З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів
Туристи опинилися в пастці із зсувів.
Понад 500 туристів були врятовані з району індонезійського вулкану після того, як вони опинилися в пастці із зсувів, викликаних землетрусом.
В Індонезії стався потужний землетрус
Про це повідомив у вівторок представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, передає Xinhua.
Землетрус магнітудою 6,4 бала стався на острові Ломбок 29 липня, викликавши зсуви на вулкан Рінджані.
Нагадаємо, у Чилі активізувався вулкан Невадос-де-Чильян, у районі зафіксували сейсмічну активність.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+31°... +20°
-
Дніпро+30°... +17°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+31°... +20°
-
Запоріжжя+32°... +19°
-
Івано-Франківськ+26°... +17°
-
Київ+31°... +19°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+28°... +18°
-
Луцьк+30°... +20°
-
Львів+29°... +19°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+31°... +22°
-
Полтава+30°... +17°
-
Рівне+31°... +19°
-
Сімферополь+31°... +21°
-
Суми+29°... +16°
-
Тернопіль+29°... +18°
-
Харків+29°... +17°
-
Херсон+31°... +21°
-
Хмельницький+29°... +19°
-
Черкаси+31°... +19°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+28°... +19°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 89 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 77 %
Схід: 06:09
Захід 20:22
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин