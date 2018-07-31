В Україні завтра буде спекотно, на заході пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

На півдні до +33°.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°.

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На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

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