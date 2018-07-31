У Києві завтра без опадів, температура до +27°

17:00, 31 липня 2018
14
0

Завтра в столиці буде хмарно з проясненнями.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН
Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня у Києві без опадів, температура до +27°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:23, а зайде о 20:44.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Як врятуватися від спеки вдома і на роботі: поради (відео) Як врятуватися від спеки вдома і на роботі: поради (відео)
З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів З району вулкана в Індонезії врятували понад 500 туристів
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб
Через негоду в Україні без світла залишились 143 населені пункти Через негоду в Україні без світла залишились 143 населені пункти
На заході України оголосили штормове попередження На заході України оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
89 %
756 мм
3.2 м/с
77 %
Стрічка новин