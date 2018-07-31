У Києві завтра без опадів, температура до +27°
Завтра в столиці буде хмарно з проясненнями.
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 серпня у Києві без опадів, температура до +27°.
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:23, а зайде о 20:44.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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