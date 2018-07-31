Як врятуватися від спеки вдома і на роботі: поради (відео)

16:39, 31 липня 2018
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Проливні дощі в Україні змінила спека.

Висока температура повітря є великим стресом для організму людини. Тому пропонуємо кілька простих порад, як врятуватися від спеки.

Медики радять пити якомога більше води – бажано в 2 рази більше, ніж зазвичай. Слід виключити з раціону каву, алкоголь та солодкі газовані напої. Вони збільшують і без того велике навантаження на серце.

У спеку варто їсти більше зелені, овочів, фруктів, ягід. Бажано не вживати смажену, жирну та солону їжу, при перетравленні вона піднімає температуру тіла.

Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)

Одяг краще вибрати світлий, з бавовни, льону чи шовку. Також експерти радять мінімізувати використання косметики та парфумів. В приміщенні від спеки допоможуть рослини, адже вони зволожують повітря.

Якщо ви не можете заснути через спеку, допоможе простий лайфхак. Необхідно охолодити постільну білизну з натуральної тканини у морозилці.

Зазначимо, у серпні синоптики обіцяють в Україні спеку та зливи, як у тропіках.

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