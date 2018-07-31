Як врятуватися від спеки вдома і на роботі: поради (відео)
Проливні дощі в Україні змінила спека.
Висока температура повітря є великим стресом для організму людини. Тому пропонуємо кілька простих порад, як врятуватися від спеки.
Медики радять пити якомога більше води – бажано в 2 рази більше, ніж зазвичай. Слід виключити з раціону каву, алкоголь та солодкі газовані напої. Вони збільшують і без того велике навантаження на серце.
У спеку варто їсти більше зелені, овочів, фруктів, ягід. Бажано не вживати смажену, жирну та солону їжу, при перетравленні вона піднімає температуру тіла.
Температурні "гойдалки" з дощами: синоптик розповів про погоду у серпні (відео)
Одяг краще вибрати світлий, з бавовни, льону чи шовку. Також експерти радять мінімізувати використання косметики та парфумів. В приміщенні від спеки допоможуть рослини, адже вони зволожують повітря.
Якщо ви не можете заснути через спеку, допоможе простий лайфхак. Необхідно охолодити постільну білизну з натуральної тканини у морозилці.
Зазначимо, у серпні синоптики обіцяють в Україні спеку та зливи, як у тропіках.
Погода в Україні
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Вінниця+31°... +20°
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Дніпро+30°... +17°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+31°... +20°
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Запоріжжя+32°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +17°
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Київ+31°... +19°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+28°... +18°
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Луцьк+30°... +20°
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Львів+29°... +19°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+31°... +22°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+31°... +19°
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Сімферополь+31°... +21°
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Суми+29°... +16°
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Тернопіль+29°... +18°
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Харків+29°... +17°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницький+29°... +19°
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Черкаси+31°... +19°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+28°... +19°