Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта)
На півдні до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°.
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.
За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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