Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта)

08:07, 1 серпня 2018
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На півдні до +33°.

Сьогодні в Україні буде спекотно / focus.ua
Сьогодні в Україні буде спекотно / focus.ua

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Прогноз на 1 серпня / УНІАН
Прогноз на 1 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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