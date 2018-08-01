Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході України
Місцями очікується град.
У середу, 1 серпня, у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.
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