Синоптики попереджають про грози та сильний вітер на заході України

Місцями очікується град.

На заході України очікуються грози / фото УНІАН

У середу, 1 серпня, у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 1 серпня у західних областях грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів на річках України очікується підвищення рівнів води.