Під Одесою від удару блискавки загинув хлопець, ще один в реанімації

Це сталося в селі Олексіївка, коли два хлопці йшли по полю в сусіднє село.

Блискавка вдарила хлопців, коли вони йшли по полю \ Фото: УНІАН

Під Одесою під час негоди блискавка влучила у двох молодих хлопців.

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Нещастя сталося в селі Олексіївка, коли два хлопці йшли по полю в сусіднє село.

По дорозі приятелі слухали музику по мобільному телефону в навушниках. Раптово почалася гроза, але вона не налякала їх, передає od.vgorode.ua.

Буквально через п'ятнадцять хвилин після початку грози блискавка влучила в одного з молодих людей. Його товаришу дісталося менше – тільки відкинуло в бік, позбавивши свідомості. Уражених блискавкою знайшли односельці.

Один з хлопців загинув, другий зараз в реанімації.