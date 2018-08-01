Під Одесою від удару блискавки загинув хлопець, ще один в реанімації
Це сталося в селі Олексіївка, коли два хлопці йшли по полю в сусіднє село.
Під Одесою під час негоди блискавка влучила у двох молодих хлопців.
На Хмельниччині удари блискавок призвели до трьох пожеж
Нещастя сталося в селі Олексіївка, коли два хлопці йшли по полю в сусіднє село.
По дорозі приятелі слухали музику по мобільному телефону в навушниках. Раптово почалася гроза, але вона не налякала їх, передає od.vgorode.ua.
Буквально через п'ятнадцять хвилин після початку грози блискавка влучила в одного з молодих людей. Його товаришу дісталося менше – тільки відкинуло в бік, позбавивши свідомості. Уражених блискавкою знайшли односельці.
Один з хлопців загинув, другий зараз в реанімації.
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