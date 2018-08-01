Суха погода та спека: Укргідрометцентр дав прогноз на серпень

Cередня місячна температура серпня складе 20-25°.

Наприкінці серпня в Україні ймовірні заморозки / moldova24.net

У серпні в Україні очікується спекотна та суха погода.

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Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру на місяць.

Так, середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм, що у більшості західних областей та на півдні країни в межах норми, а для решти території менше середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, 1 серпня у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.