Суха погода та спека: Укргідрометцентр дав прогноз на серпень
Cередня місячна температура серпня складе 20-25°.
У серпні в Україні очікується спекотна та суха погода.
Перший день серпня в Україні буде спекотним (карта)
Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру на місяць.
Так, середня місячна температура передбачається 20-25°, у гірських районах 17-18°, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм, що у більшості західних областей та на півдні країни в межах норми, а для решти території менше середніх багаторічних значень.
Нагадаємо, 1 серпня у західних областях України очікуються грози, дощі та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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